Venerdì 5 luglio 2019 - 01:33

Antonio Scurati ha vinto il Premio Strega 2019

"Non credo avrei vinto se non fossi arrivato secondo due volte"

Roma, 5 lug. (askanews) – Antonio Scurati ha vinto il Premio Strega 2019 con “M. Il figlio del secolo”, edito da Bompiani.

Scurati ha ottenuto 228 voti contro i 127 andati a Benedetta Cibrario con “Il rumore del mondo” (Mondadori), i 91 a Marco Missiroli con “Fedeltà” (Einaudi), i 63 a Claudia Durastanti con “La straniera” (La nave di Teseo), e i 47 ottenuti da Nadia Terranova con “Addio, fantasmi” (Einaudi).

“Non credo avrei vinto lo Strega se non fossi arrivato secondo due volte – ha detto Scurati a ilLibraio.it subito dopo la vittoria – dedico questo libro ai nostri nonni, prima sedotti e poi allarmati dal fascismo. E poi ai nostri figli, con l’auspicio che non tornino a vivere quei momenti. E in particolare a mia figlia”.