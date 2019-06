Martedì 4 giugno 2019 - 01:45

Dal 5 giugno ai Mercati di Traiano arriva LiveMuseum LiveChange

Con un inedito digitalstorytelling in collaborazione con i licei

Roma, 3 giu. (askanews) – Dal 5 giugno ai Mercati di Traiano arriva Live Museum, Live Change, storie digitali, mappe interattive e nuove visioni per narrare un monumento in continua trasformazione.

Monumento in continua trasformazione, unicum al mondo, “quartiere” che ha vissuto l’evoluzione di Roma dall’età imperiale ai giorni nostri (da centro amministrativo strategico dei Fori imperiali, a residenza nobiliare, a fortezza militare, a sede prestigiosa di convento, a caserma), i Mercati di Traiano si apprestano a rinnovare ancora una volta il loro dialogo con il territorio e la città con Live Museum, Live Change, un progetto di PAV, tra i vincitori del bando ABC – Atelier Arte Bellezza Cultura della Regione Lazio.

Un’occasione per conoscere da vicino i primi interventi che hanno visto protagonisti gli studenti di alcuni istituti superiori romani alle prese con un inedito “digital storytelling” in grado di restituire uno dei monumenti più belli al mondo attraverso nuove possibilità narrative e interpretative, attraverso supporti tecnologici, visual e video wall, una mappa interattiva con punti sonori, nuove drammaturgie e visioni, tramite una modalità di narrazione museale dove il digitale attiva rinnovate relazioni con il luogo e la sua storia.

Il progetto, assegnatario del bando ABC – Atelier Arte Bellezza Cultura della Regio-ne Lazio, propone diverse linee di intervento che prevedono il coinvolgimento delle scuole in una serie di laboratori, mentre artisti e designer verranno selezionati attraverso delle call specifiche. La prima apertura del 5 giugno diventa occasione per condividere e mostrare il lavoro fatto in questi mesi con alcune scuole di Roma nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro, durante i quali i ragazzi hanno preso parte a un laboratorio di di-gitalstorytelling. Ai laboratori hanno partecipato il Liceo Statale Terenzio Mamiani, il Liceo Dante Alighieri e l’IISS Cine-tv Roberto Rossellini.