Lunedì 8 aprile 2019 - 11:47

La scienza spiegata ai ragazzi, nasce al Cern Science Gateway

Progettato da Renzo Piano, maggiore finanziatore Fca foundation

Ginevra (Svizzera), 8 apr. (askanews) – Dall’infinitamente grande, la struttura e l’evoluzione dell’Universo, all’infinitamente piccolo, le particelle elementari. Un viaggio tra i segreti della natura per trasmettere al grande pubblico, in primo luogo gli studenti, la passione per le materie scientifiche e provare in prima persona che cosa significhi essere uno scienziato. E’ il Science Gateway, il nuovo Portale per la divulgazione della Scienza presentato al Cern di Ginevra dal direttore generale Fabiola Gianotti assieme all’architetto Renzo Piano e al presidente di Fca John Elkann.

Progettato dal Renzo Piano Building workshop e finanziato interamente da privati, tra cui la Fca foundation come maggiore donatore, il nuovo Centro del Cern, la cui apertura è prevista nel 2022, si estenderà su una superficie di settemila metri quadrati e ospiterà mostre e attività mirate a trasmettere al pubblico il fascino del mondo della scienza, con un grande anfiteatro per ospitare eventi e attraverso laboratori didattici in cui i bambini e gli studenti dalle elementari alle scuole superiori potranno fare esperimenti.

Le mostre saranno dedicate anche gli acceleratori del Cern, agli esperimenti condotti dal famoso centro di ricerca e all’elaborazione dei dati, a come gli scienziati usano queste risorse nelle loro ricerche e a come le tecnologie del Cern offrono un contributo alla società. L’obiettivo: promuovere il pensiero critico, l’analisi fondata sull’evidenza empirica, e l’utilizzo del metodo scientifico.

“Il Science Gateway permetterà al Cern di espandere in modo significativo la sua offerta educativa e divulgativa per il grande pubblico, in particolare per le nuove generazioni. Potremo condividere con tutti il fascino dell’esplorazione e dello studio della materia e dell’universo, le tecnologie avanzate che dobbiamo sviluppare per poter costruire i nostri ambiziosi strumenti e il loro impatto sulla società, e il modo in cui la scienza può influire sulla vita di tutti i giorni”, ha spiegato il direttore generale del Cern Fabiola Gianotti. “Sono profondamente grata a tutti coloro che hanno fatto una donazione, per il loro fondamentale sostegno alla realizzazione di questo splendido progetto”.

Il costo complessivo del Science Gateway è stimato in 79 milioni di franchi svizzeri, che verranno interamente coperti da donazioni. Ad oggi sono già stati raccolti 57 milioni che consentiranno di partire con i lavori nei tempi stabiliti, grazie soprattutto a un contributo molto generoso di 45 milioni da parte della FCA Foundation che supporterà il progetto nell’ambito della sua evoluzione. Tra gli altri benefattori figurano una fondazione privata di Ginevra e Loterie Romande, che distribuisce i suoi profitti per progetti di pubblica utilità in diversi ambiti, incluse la ricerca, la cultura e la solidarietà sociale. Il CERN è alla ricerca di altri donatori per coprire l’intero costo del progetto.

(segue)