Mercoledì 13 marzo 2019 - 18:15

E’ giornata di #Instagramdown e #Facebookdown

Malfunzionamenti sui social

Roma, 13 mar. (askanews) – E’ giornata di Facebook e Instagram “down”, a partire dagli Usa e poi un po’ in tutto il mondo, Italia compresa. E’ quello che segnalano molti utenti, particolarmente su Twitter, un social che invece sta funzionando, e spesso rifugio di chi è momentaneamente lasciato fuori dai social della galassia Zuckerberg.

Si è infatti sviluppato l’hashtag #instagramdown, il primo nel tardo pomeriggio in Italia, mentre #Facebookdown è il primo dei trend mondiali. Non ci sono al momento comunicazioni ufficiali sui malfunzionamenti. Ma di sicuro “Something went wrong” (“Qualcosa è andato storto”), come recita la scritta su FB.

