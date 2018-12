Mercoledì 26 dicembre 2018 - 18:04

Amazon fa boom per Natale, e rivela la canzone più chiesta ad Alexa

Milioni di nuovi abbonati

New York, 26 dic. (askanews) – Amazon ha annunciato di essere stato protagonista di una stagione natalizia record. Il colosso americano del commercio elettronico ha detto di avere conquistato “decine di milioni” di abbonati al servizio Amazon Prime e di avere venduto in tutto il mondo milioni di dispositivi del gruppo come mai avvenuto prima d’ora. “Questa stagione è stata la migliore e siamo impazienti di continuare nel 2019 a dare ai nostri clienti quello che vogliono, nel modo per loro più conveniente”, ha affermato in una nota Jeff Wilke, Ceo della clientela mondiale di Amazon.

Qualche curiosità. Stando ad Amazon, la canzone più richiesta dai suoi clienti è stata “All I Want for Christmas is You” di Mariah Carey. I clienti sparsi in tutto il mondo hanno chiesto ad Alexa, l’assistente vocale del gruppo, quando giorni mancavano al Natale con i britannici che lo hanno fatto il doppio delle volte rispetto agli altri. Sempre attraverso Alexa, sono stati dati suggerimenti per centinaia di migliaia di cocktail (tra i più richiesti, il Moscow Mule), altri per ricette (quasi tre volte di più del 2017) e promemoria (otto volte di più dello scorso anno.

