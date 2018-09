Lunedì 3 settembre 2018 - 15:58

Un albergo tutto magico in arrivo a Gardaland in maggio

Per il Gardaland Magic Hotel investimento di 20 milioni di euro

Milano, 3 set. (askanews) – Sarà inaugurato il 31 maggio 2019 Gardaland Magic Hotel, il nuovo Hotel a 4 stelle di Gardaland interamente tematizzato e dedicato al mondo della magia.

Lo annuncia il CEO di Gardaland, Aldo Maria Vigevani, svelando così l’investimento di 20 milioni di euro stanziato per la sua costruzione. “Una cifra importante” – afferma Vigevani – “che ci permetterà di realizzare un magico regno incantato dell’hotellerie, dove maghi, elfi, alberi parlanti e magiche creature faranno vivere ai piccoli Ospiti e alle loro famiglie un soggiorno dall’atmosfera fatata e affascinante”.

La struttura sarà composta da 128 ampie camere tematizzate in tre differenti e suggestive ambientazioni: Foresta Incantata, Cristallo Magico e Grande Mago. Ogni camera sarà divisa in due diverse aree – il letto matrimoniale da una parte, i due letti singoli dall’altra – pensate per vivere e condividere un’esperienza unica per tutta la famiglia.

Gardaland Magic Hotel sorgerà accanto agli altri due Hotel del Resort con i quali condividerà un’ampia area acquatica, dove rilassarsi dopo una giornata a GARDALAND PARK o Gardaland SEA LIFE Aquarium.

“L’attuale momento economico” – dichiara ancora Aldo Maria Vigevani – “oltre a dirottare nuovi flussi turistici verso il nostro Paese, evidenzia all’interno di Gardaland Resort anche una crescita di Ospiti italiani provenienti non solo dal Nord ma anche dal Centro-Sud. Rispetto allo stesso periodo del 2017, abbiamo registrato una forte crescita di prenotazioni con un incremento del 17,2% da parte dei nostri connazionali che oggi rappresentano il 58,4% sul totale delle reservations nei nostri due Hotel. Incoraggiati dall’aumento delle richieste di pernottamenti presso le nostre strutture – che sono cresciute del 4% rispetto al 2017 – il nostro obiettivo finale, è quello di chiudere il 2018 con il raggiungimento dell’83% di occupazione delle camere per il Gardaland Hotel e dell’84% per il Gardaland Adventure. Questo nuovo sviluppo di Gardaland Resort sancisce la volontà da parte di Merlin Entertaiments di incrementare ulteriormente le potenzialità di Gardaland e di affermarne la leadership nell’intrattenimento per famiglie.