Giovedì 30 agosto 2018 - 16:13

Feel the ocean – Sentire il mare, la mostra-evento ecosostenibile

Anteprima a Porto Cervo coi racconti dell'apneista Davide Carrera

Porto Cervo, 30 ago. (askanews) – Si chiama “Feel the ocean – sentire il mare” la mostra-evento nata allo scopo di sensibilizzare il mondo sulla salvaguardia del mare e della sua biodiversità. L’anteprima: venerdì 31 agosto 2018 alle 19.30 al Waterfront Costa Smeralda di Porto Cervo, in Sardegna, organizzata dal Consorzio Costa Smeralda in collaborazione con la Fondazione One Ocean, presieduta dalla pincipessa Zahra Aga Khan, che si occupa di salvaguardia ambientale.

Alla base del progetto, favorire una più intima e approfondita conoscenza delle risorse marine e costiere anche grazie a racconti e immagini che vedono protagonista Davide Carrera, recordman mondiale di apnea e ambassador della One ocean foundation.

In Feel the ocean, a cura di Maria Rosaria Cerino, Carrera interagisce con il pubblico, supportato dalle immagini dei fotografi apneisti Adolfo Maciocco e Clelia Michelini. Sei delle dodici stampe appositamente realizzate per la mostra-evento faranno da sfondo ai suoi racconti. Dopo l’anteprima resteranno in esposizione fino al 10 Settembre 2018 presso la YCCS Sailing School di Porto Cervo. Parte del ricavato delle viendite sarà devoluto alla Fondazione One ocean.

Lo storytelling, inoltre, sarà accompagnato anche da attività didattiche gratuite previste per la mattinata di sabato 1 settembre sulla spiaggia del Giglio di Porto Cervo dove si potranno mettere in pratica alcune attività per conoscere meglio l’ambiente marino, assieme allo stesso Carrera come insegnante d’eccezione di freediving.