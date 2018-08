Venerdì 24 agosto 2018 - 18:11

Cadere in un’opera d’arte: un’occasione per ripensare il presente

L'incidente del turista a Porto tra mimesi perfetta e fallimento

Milano, 24 ago. (askanews) – La cronaca parla chiaro: pochi giorni dopo il Ferragosto di questo 2018 un turista italiano 60enne è caduto, letteralmente, dentro un’opera d’arte esposta al Museo Serralves di Porto, istituzione dedicata al contemporaneo e ospitata in un edificio di Alvaro Siza. L’opera in questione è un’installazione di Anish Kapoor, “Discesa nel limbo”, che consiste in un buco rotondo nel terreno, con le pareti completamente dipinte di nero. La vicenda ha avuto una certa eco mediatica e, per fortuna, si è risolta senza gravi danni per il visitatore della mostra che aveva voluto spingere la propria curiosità oltre il bordo del lavoro di Kapoor.

Incidente chiuso, e quarto d’ora di popolarità per il museo portoghese. Ma forse, a volere spaccare il capello in quattro, la disavventura del turista italiano può anche rappresentare qualcosa di meno incidentale e più coerente nel quadro del sistema dell’arte contemporanea, tanto amato e tanto bistrattato, quando non apertamente deriso. Andiamo per ordine: da un certo punto di vista, l’atto della caduta nell’opera di Kapoor – l’atto o, se volete, “l’idea” della caduta, non la circostanza specifica dell’episodio agostano – è il perfetto compimento del lavoro di un artista importante e celebrato come l’anglo-indiano. E’ quel passo, involontario, che sancisce in modo quasi fondativo la partecipazione dello spettatore all’opera d’arte, il suo essere soggetto decisivo, non solo in termini di adesione intellettuale, ma anche di “azione”, che è il modo in cui oggi si chiamano le performance, dopo che il termine così caro agli anni 60-70-80 è stato sostanzialmente messo al bando dalla comunità del contemporaneo. Elemento decisivo in questa lettura che celebra il trionfo di una forma di mimesi finale tra l’opera e la sua estrema fruizione è proprio l’involontarietà del passo verso la “discesa nell’oscurità”, come la definisce lo stesso Kapoor, che rende straordinariamente “reale” il tutto. Non è teatro, non è una messa in scena, è semplicemente la “realtà” che, di propria iniziativa, fa uno scarto, mimetico appunto, verso una nuova dimensione della stessa natura dell’opera d’arte, oltre l’antica forma del manufatto ma, anche oltre le interpretazioni concettuali.

D’altra parte, a un occhio più prosaico, la vicenda può anche apparire semplicemente grottesca, ennesima dimostrazione di come l’arte si sia andata a infilare in un vicolo cieco e di come la “gente comune” (ripensate alla celebre sequenza di Alberto Sordi e consorte alla Biennale di Venezia nel film “Le vacanze intelligenti”, tanto qualunquista quanto rispondente al vissuto di molti) non possa fare altro che scontrarsi con il contemporaneo rischiando pure, come nel caso di Porto, di farsi male. E nel solco di crescenti dubbi e ripensamenti sulla linea di sviluppo dell’arte si muovono anche personaggi che da questo mondo provengono, come Francesco Bonami, il critico e curatore italiano che ha intitolato il suo ultimo saggio “L’arte nel cesso”, in specifica relazione al wc d’oro del Guggenheim di New York firmato Maurizio Cattelan, ma con un più vasto riferimento a un certo filone che, a sua detta, è partito dall’Orinatoio di Marcel Duchamp e si è concluso con il luccicante water di Cattelan, sancendo la fine dell’arte contemporanea. Nel senso che per Bonami il termine “contemporaneo” non va più considerato in termini cronologici, ma solo per identificare quel secolo, stavolta non breve, intercorso tra il 1917 e il 2017, anni delle due opere in questione. E, si perdoni la metafora un po’ sguaiata, la caduta nel buco di Kapoor sembra quasi l’ultimo atto di questo racconto da toilette. Come se il nero assoluto si fosse ingoiato, oltre al malcapitato signore, anche cent’anni di arte.

Quale che sia la tesi che si vuole scegliere, sul tavolo resta ancora una volta la difficoltà di definire che cosa sia l’arte contemporanea (intesa, questa volta diversamente da Bonami, in senso cronologico), che cosa sia, nella sua essenza, l’arte dei nostri anni. Un critico importante e lucido come Andrea Lissoni, che dall’HangarBicocca della Pirelli a Milano è passato qualche anno fa alla Tate Modern di Londra, ci ricorda continuamente il ruolo delle immagini in movimento, dei suoni, di tutto ciò che va oltre la dimensione dell’opera da appendere a una parete. Ma, nell’ultimo colloquio con askanews, ci ha anche parlato della imminente scomparsa dello schermo in favore dell’ambiente come luogo privilegiato dell’espressione contemporanea, e quindi, ancora una volta, quando sembrava di essersi avvicinati a una possibile definizione, le pareti della stanza hanno ripreso ad alontanarsi e il gioco si è rimesso in moto sottraendo al povero giornalista le piccole possibili certezze delle quali pareva di essere in vista.

Allora, viene da dire, forse il punto è proprio questo: forse la risposta è che l’arte contemporanea è quella cosa che più ti avvicini a una definizione circoscritta, più sfugge lontano. Forse quello che rende qualcosa “arte contemporanea” è il fatto che ogni volta questa ridefinisca un campo di gioco, e il racconto che se ne può fare, come ha fatto anche Bonami, è solo quello di un fallimento interpretativo che però alimenta comunque un dibattito, una ricerca, perché no, un senso. O forse, più semplicemente, è ora di non farsi più la domanda e limitarsi a esperire quell’ambiente che, almeno questo possiamo pensare di dirlo con una relativa certezza, è il posto in cui le cose oggi succedono.

Chiudiamo con due filosofi: da una parte la celebre versione di Giorgio Agamben che sostiene che “essere contemporanei significa tornare a un presente in cui non siamo mai stati”. Dall’altra Timothy Morton che parla di “Iperoggetti” non umani che hanno già sancito la “fine del mondo” e che ci ricorda che “l’arte ci invia informazioni da un altrove”. Forse l’ambiente in cui dovremmo cercare di arrivare, passando magari anche per l’oscurità di Anish Kapoor, somiglia a questo altrove in cui riscoprire un nostro nuovo presente.