Giovedì 17 maggio 2018 - 20:01

Su Tivùsat al via Focus, nuovo canale gratuito Mediaset

Interamente dedicato alla divulgazione culturale

Roma, 17 mag. (askanews) – Al numero 60 del telecomando tivùsat, iniziano le trasmissioni di Focus, nuovo canale gratuito Mediaset interamente dedicato alla divulgazione culturale. La versione televisiva del magazine più letto d’Italia, edito dal Gruppo Mondadori, metterà a fuoco temi legati a scienza, natura, ambiente, animali, tecnologia, storia e attualità attraverso un linguaggio semplice. Tra i programmi più interessanti: documentari inediti su astronomia, astrofisica, esplorazioni spaziali, fisica, chimica e matematica; inchieste sulla storia delle religioni e delle civiltà antiche; storia del Novecento; ingegneria e organizzazioni complesse; natura, animali, scienze naturali; fino ad approfondimenti su temi parascientifici quali i misteri archeologici, la fanta-biologia, le presenze aliene e altri aspetti legati al mondo paranormale. Nel corso del 2018, la rete Mediaset diretta da Marco Costa offrirà oltre 500 ore di prodotti in prima visione tv. Con l’arrivo di Focus, la piattaforma satellitare italiana arriva a 104 canali trasmessi, di cui 39 in HD, oltre a 45 reti radiofoniche e la possibilità di accedere ai servizi On Demand (tivùon). Accedere a tivùsat non richiede alcun tipo di abbonamento mensile. E’ necessario solo avere la parabola posizionata su Hotbird 13° di Eutelsat, un decoder tivùsat HD oppure inserire nel televisore una Cam tivùsat HD.