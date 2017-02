Videomessaggio Papa per il Super Bowl: possibile un mondo di pace

Roma, 5 feb. (askanews) - "I grandi eventi sportivi come il Super Bowl sono altamente simbolici dimostrando che è possibile costruire una cultura di incontro e un mondo di pace". Così Papa Francesco in un videomessaggio che ha registrato per il "Super Bowl", la finale del campionato della National Football League, la lega professionistica statunitense di football americano. L'evento sportivo si tiene oggi a Houston, in Texas. "Prendere parte ad attività sportive - ha detto il Santo Padre - ci fa andare oltre la nostra visione personale della vita, e in modo sano, ci fa imparare il significato del sacrificio, crescere nel rispetto e fedeltà alle regole. Possa il Super Bowl di quest'anno essere un segno di pace, amicizia e solidarietà per il mondo. Grazie!".