Roma, 23 gen. (askanews) - "Non sono state evidenziate criticità nelle dighe nelle zone sismiche": è quanto emerge dall'incontro al Ministero dei Trasporti per fare il punto sulla situazione delle grandi dighe nelle zone sismiche. Comunque, il ministro dei Trasporti Graziano Delrio ha chiesto un monitoraggio costante e il tavolo tecnico proseguirà comunque il suo lavoro.

Nell'incontro al Ministero dei Trasporti per fare il punto sulla situazione delle grandi dighe nelle zone sismiche, come si legge nella nota ministeriale, Delrio infatti "ha sollecitato una prosecuzione del monitoraggio e una condivisione delle informazioni con un aggiornamento puntuale con il territorio". E - assicura il Mit - "il lavoro continuerà nei prossimi giorni a livello tecnico tra i soggetti presenti al tavolo".

L'incontro era stato convocato dal ministro Delrio con i vertici della Protezione civile per incontrare Regioni e gestori delle Grandi Dighe localizzate nelle zone sismiche, e, spiega il Mit, "ha consentito di fare un punto della situazione rispetto ai controlli e alle misure adottate dopo le scosse sismiche del 24 agosto e 30 ottobre 2016 e rispetto alla più recente del 18 gennaio". E "gli enti gestori, in particolare Enel per quanto riguarda le dighe di Campotosto, hanno confermato che non sono state evidenziate criticità sia nei controlli ordinari, sia in quelli scattati, come da procedura, dopo i terremoti recenti".

La riunione è stata presieduta dal ministro Delrio con Fabrizio Curcio, capo dipartimento Protezione civile, Gabriele Scarascia Mugnozza, vice presidente Commissione Grandi Rischi.