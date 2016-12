Verisure: a dicembre i furti raddoppiano, attenzione ai social

Roma, 20 dic. (askanews) - Le vacanze si avvicinano e le intrusioni aumentano. Secondo i dati della Centrale Operativa Verisure nel 2015 i furti, rispetto alla media dell'anno, si sono raddoppiati a dicembre e la previsione di quest'anno risulta ancora peggiore.

Un italiano su due teme un'intrusione in casa e 8 italiani su 10 conoscono un amico o familiare che ha subito un furto ("Indagine CAWI condotta dall'istituto di ricerca Sondeanel 2016 su un campione rappresentativo della popolazione italiana per quote d'età, sesso ed area geografica. Dati della Centrale Operativa Verisure"). La paura aumenta con l'avvicinarsi delle vacanze e l'utilizzo sbagliato dei social network è un grosso rischio. Il 75% dei ladri utilizzano i social per identificare le proprie vittime, capire cosa possiedono, dove vivono e quanto tempo di solito trascorrono fuori casa. Verisure, azienda leader nel settore della sicurezza da più di 25 anni, ha stilato un elenco di accorgimenti da seguire sui profili social per prevenire i furti in casa.

Non condividere informazioni personali come la via di casa, il posto di lavoro o il proprio numero di telefono. Evitare - si legge in una nota dell'azienda svedese, leader Ue nel mercato degli allarmi - di postare in tempo reale le foto su Facebook, Twitter e Instagram dei propri viaggi o spostamenti, questo aumenta la possibilità di essere derubati. Basta aspettare di rientrare delle vacanze per pubblicare il proprio album. Attenzione ad accettare richieste di amicizia di persone che non si conoscono bene. Impostare la privacy in modo che solo gli amici possano vedere quello che pubblichi, evitando l'opzione amici di amici. Disattivare la geolocalizzazione, che spesso viene inserita automaticamente.

Utilizzare la tecnologia che si ha a disposizione come strumento di sicurezza, esistono varie applicazioni che ti permettono di controllare da remoto cosa succede in casa, anche se sei lontano per le vacanze di Natale. Scegli un'applicazione che ti permette di scattare fotografie della casa, controllare gli accessi e qualora si ha un sistema di allarme controllarlo a distanza.