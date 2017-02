Vaticano: sorveglieremo per evitare abusi di simboli Santa Sede

Città del Vaticano, 22 feb. (askanews) - "La Segreteria di Stato, tra i suoi compiti, ha anche quello di tutelare l'immagine del Santo Padre, affinché il Suo messaggio possa giungere ai fedeli integro e la Sua persona non venga strumentalizzata". Lo si legge in un comunicato della stessa Segreteria di Stato. "Per le medesime finalità la Segreteria di Stato tutela i simboli e gli stemmi ufficiali della Santa Sede, attraverso appositi strumenti normativi previsti a livello internazionale. Per rendere la propria azione di tutela sempre più efficace rispetto agli scopi indicati, e interrompere situazioni di illegalità eventualmente riscontrate, la Segreteria di Stato effettuerà sistematiche attività di sorveglianza volte a monitorare le modalità con cui l'immagine del Santo Padre e gli stemmi della Santa Sede vengono utilizzati, intervenendo all'occorrenza con opportuni provvedimenti".

Di recente in Vaticano è circolata una finta pagina dell'Osservatore Romano che ironizzava sul Papa.