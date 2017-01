Pescara, 19 gen. (askanews) - Sotto la valanga che ha travolto ieri sera l'Hotel Rigopiano di Penne, nel pescarese alle pendici del Gran Sasso, ci sarebbero diversi morti e feriti. Lo ha detto Antonio Crocetta, capo del soccorso alpino, che sta conducendo le operazioni per tentare di salvare gli ospiti dell'albergo.

I soccorsi, giunti questa mattina all'hotel hanno tratto in salvo due persone che al momento del crollo si trovavano all'esterno della struttura: "Abbiamo tratto in salvo due persone e le stiamo portando a valle a bordo di due barelle. Sono in buone condizioni, voglio essere ottimista", ha detto Crocetta: "Nella notte si sono rifugiati in auto e i nostri medici li hanno subito soccorsi. E' stato molto difficile raggiungere l'hotel, noi del soccorso alpino e della Guardia di Finanza ci siamo riusciti con gli sci e le pelli di foca", ha aggiunto.

In una conferenza stampa a Rieti, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha spiegato che all'appello mancano "circa 30 persone, tra gli ospiti e i lavoratori" dell'Hotel: "Però - ha precisato - anche io mi allineo alla catena di informazione che vede nel prefetto il punto terminale di queste informazioni.

Il prefetto di Pescara, Francesco Provolo, ha detto che "dalle notizie che abbiamo avuto dal manutentore che, per sua fortuna era fuori dall'albergo, sarebbero una ventina le persone ospitate nella struttura con alcuni bambini e sette, otto persone dello staff, ma sono notizie non confermate".

"L'hotel è stato raggiunto questa mattina alle 4.30 da uomini valorosi di fronte a situazioni al limite. Hanno raggiunto la struttura - ha aggiunto Curcio - mettendo in sicurezza due persone e adesso stanno lavorando per portare i mezzi che ancora fanno fatica ad arrivare per le condizioni proibitive anche per il soccorso tecnico".