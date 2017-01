Vaccini, Min. Salute: posizione delle Regioni ancora da valutare

Roma, 27 gen. (askanews) - Sul contenuto del documento consegnato dalla Commissione salute della Conferenza delle Regioni al ministro della Salute Beatrice Lorenzin circa le proposte di attuazione del nuovo Piano Nazionale Vaccini per il triennio 2017-2019, il Ministero precisa in una nota che "si sta ancora valutando la compatibilità di tale documento, ed in particolare le modalità, i tempi e l'organizzazione dell'offerta vaccinale di cui alla proposta delle Regioni, con le previsioni del nuovo Piano Nazionale Vaccini approvato la settimana scorsa con l'Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni".

"Pertanto, soltanto all'esito dell'istruttoria ancora in corso presso i competenti Uffici ministeriali, il Ministero potrà esprimersi compiutamente sul documento delle Regioni", conclude la nota.