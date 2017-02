Uso del web più sicuro? Con l'e-book gratuito di Telefono Azzurro

Roma, 6 feb. (askanews) - Si intitola "Il Nostro Post(o) nella rete" l'ebook gratuito di Telefono Azzurro (scaricabile in una prima versione dal 6 febbraio sul sito azzurro.it alla sezione Informazioni e Consigli), una guida operativa realizzata per far conoscere e orientare gli utenti, nella gestione di alcune problematiche connesse all'utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei più giovani.

Si rivolge, in particolare, ad adulti di riferimento, genitori, insegnanti, operatori del sociale e della salute mentale, a professionisti dell'infanzia e, in generale, a tutti coloro che sono coinvolti nelle tematiche in questione o semplicemente interagiscono con il mondo giovanile.

Un manuale gratuito strutturato in due parti: una sezione dedicata all'approfondimento - con riferimenti teorici e operativi - di argomenti come il cyberbullismo e hate speech, adescamento online, sexting e espressione della sessualità nella rete, la fruizione della pornografia, uso del denaro, giochi. Infine una sezione con i riferimenti dei servizi a cui è possibile rivolgersi a livello regionale, qualora ci si trovi a dover gestire una situazione problematica.

"I bambini entrano precocemente nel mondo delle nuove tecnologie e di internet. Il numero di minori under 13 attivi sui social è infatti in aumento, nonostante siano al di sotto dell'età minima per l'iscrizione", ha dichiarato Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro e Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile, a margine dell'evento "Insieme per un web più sicuro - be the change: unite for a better internet", un appuntamento organizzato da Telefono Azzurro a Roma alla Camera dei Deputati - alla presenza del ministro della Salute Beatrice Lorenzin e altri rappresentanti delle istituzioni, di aziende e importanti realtà del mondo del web - riunite in occasione del XIII Safer Internet Day 2017, la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita e promossa dalla Commissione europea e celebrata oggi in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo.

"Il nostro post(o) nella rete" si propone come guida operativa per quanti si approcciano al web e vogliono farlo in modo sicuro, fornendo tra gli altri anche alcuni preziosi consigli, tra cui confrontarsi con il photo sharing, proteggere i figli dai cyberbulli, pensare prima di postare, proteggere i figli dagli abusi online, insegnare ai figli il valore del denaro online.

Il Safer Internet Day (SID) è la giornata internazionale promossa dall'Unione Europea dedicata alla sicurezza in Rete. Viene celebrata ogni anno nel mese di febbraio al fine di promuovere un utilizzo sempre più responsabile e consapevole delle tecnologie legate a internet tra i bambini e gli adolescenti.