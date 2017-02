"Trump vuole incontrare il Papa quando viene in Italia a maggio"

Roma, 13 feb. (askanews) - "Ho scritto a Bannon che, quando a maggio Trump verrà in Italia per il G7, dovrebbe fare lo sforzo di incontrare il Papa. Sembrerebbe snob, altrimenti. Lui mi ha risposto che ci hanno già pensato. Finora il contatto tra i due, a parole, non è stato felice... Ma credo che il Papa sapesse ben poco di Trump quando disse 'Uno così non è cristiano'. Di recente è stato più cauto e l'ho apprezzato". Lo afferma al Corriere della Sera Thomas Williams, statunitense, ex prete dei Legionari di Cristo, corrispondente a Roma di Breitbart News, la testata fondata da Steve Bannon, ora primo consigliere e stratega in capo di Donald Trump alla Casa Bianca.

Tra il papa e Bannon, spiega Williams, "c'era una certa diffidenza, l'idea che fosse filo-socialista, filo-marxista". Bannon "pensa che il Papa sia ingenuo sull'immigrazione e sull'islam radicale". E' vero che Bannon ha un rapporto con il cardinale statunitense Raymond Burke, capofila dell'opposizione curiale al papa, ma "non sono amici. Hanno stili diversi: Burke puntiglioso, Bannon focoso". Secondo Williams, Bannon non è influenzato da Julius Evola, ammiratore del fascismo, ma "lo menzionò una sola volta in connessione con l'ascesa di Putin in Russia". Quanto al prossimo ambasciatore degli Stati Uniti presso la Santa Sede, "c'era un candidato che stavano considerando, ma ho detto loro che si genuflette ogni volta che passa un cardinale... Anche se cattolico, deve articolare la posizione del presidente con un po' di forza".