Titolare panificio uccide dipendente durante una lite a Genova

Genova, 5 gen. (askanews) - Omicidio questa mattina nel centro di Genova. Un cittadino albanese di 34 anni, titolare di un noto panificio di corso Buenos Aires, ha ucciso un dipendente ivoriano di 25 anni al culmine di una lite per questioni di soldi. L'uomo ha poi chiamato il 113 e si è costituito, spiegando di essere stato colto da un raptus d'ira.

Il 34enne, secondo quanto riferito alla polizia, che lo ha arrestato con l'accusa di omicidio, avrebbe colpito il dipendente con alcune coltellate all'addome e, mentre il giovane cercava di difendersi a mani nude, lo avrebbe finito con dei colpi di cacciavite.

Sul posto, oltre alla polizia, sono accorsi i sanitari del 118 ma per il 25enne non c'era più nulla da fare. L'assassino, titolare del panificio "Il granaio" da 9 anni, viene descritto da amici e conoscenti come un padre di famiglia educato e tranquillo. Trasferito in questura, è stato sottoposto ad un lungo interrogatorio dal magistrato che si sta occupando del caso.