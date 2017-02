Titolare azienda carni ucciso in un agguato nel Napoletano

Napoli, 1 feb. (askanews) - Un 52enne, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e titolare di un'azienda di lavorazioni carni, è stato ucciso da numerosi colpi d'arna da fuoco a Caivano, in provincia di Napoli. L'agguato si è consumato in via Sturzo, nei pressi del civico 3, alle 5:50. La vittima era a bordo della sua vettura quando è stata ferita mortalmente dai sicari. Le indagini sono affidate ai carabinieri.