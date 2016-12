Terrorismo, Viminale, rafforzare controlli in luoghi affollati

Roma, 20 dic. (askanews) - Rafforzare i controlli di sicurezza nei luoghi più affollati e di maggiore afflusso in occasione di eventi e cerimonie in programma per le prossime festività natalizie. E' l'indicazione contenuta in una direttiva indirizzata a tutti i prefetti e questori della penisola diramata dal ministro dell'Interno, Marco Minniti, dopo la strage di Berlino e l'assassinio dell'ambasciatore russo in Turchia.

Il ministro dell'Interno in mattinata ha presieduto,al Viminale, il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (CASA) al quale hanno partecipato i vertici nazionali delle Forze di Polizia e dei servizi di Intelligence.

Nel corso della riunione si è concordato di tenere alto il livello di attenzione intensificando le misure di vigilanza e di sicurezza a protezione degli obiettivi ritenuti più a rischio.

Il ministro Minniti ha poi deciso che il CASA sarà riunito in seduta permanente mentre i prefetti convocheranno, in ambito provinciale, riunioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza per valutare eventuali segnali di rischio.