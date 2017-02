Terrorismo, Orlando: in Italia "lone actors" pronti alla violenza

Roma, 2 feb. (askanews) - "La serietà e la gravità del rischio di attentati terroristici in Italia è stata anche più autorevolmente rimarcata dal Capo della Polizia. Tale valutazione trova, peraltro, riscontro nei dati giudiziari relativi alle più recenti indagini, le quali sembrano confermare la presenza sul nostro territorio di 'lone actors' pronti a usare la violenza, in scenari mediorientali o in territorio italiano". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando, durante l'audizione in Commissione Affari Costituzionali alla Camera sull'estremismo jihadista, sottolineando che "l'azione delle forze di polizia e della magistratura è valsa a scongiurare i più gravi pericoli".

Per il guardasigilli la condizione di "relativa tranquillità di cui ha goduto l'Italia finora potrebbe dunque mutare" e "una risposta sempre più adeguata alla radicalizzazione violenta diviene, pertanto, una priorità politica".

Orlando ha poi spiegato come lo sviluppo del terrorismo internazionale in Italia si è evoluto in una duplice direzione: da una parte "alcune inchieste hanno rivelato la presenza sul nostro territorio di frammenti di gruppi organizzati attivi in nord Africa, Medio Oriente o nel sub-continente indiano", dall'altro "è stata individuata una scena jihadista autoctona, caratterizzata da elementi di forte eterogeneità sia nei profili demografici, sia nelle dinamiche di mobilitazione, sviluppatasi in parallelo all'affermarsi del fenomeno dello Stato Islamico. A questi profili evolutivi ineriscono i rischi maggiori".