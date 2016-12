Roma, 30 dic. (askanews) - "L'Italia non è mai stato solo un paese di passaggio" di personaggi legati al terrorismo intenazionale jihadista: "Abbiamo fatto 132 espulsioni dal 2015, c'è un'attività molto intensa di prevenzione e repressione che non può essere in alcun modo sottovalutata". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti, intervistato dalle televisioni a margine della visita di oggi nelle zone terremotate di Norcia.

"La stessa questione della neutralizzazione di Amri a Sesto San Giovanni testimonia che che noi abbiamo un sistema di sicurezza e controllo del territorio che consente a una volante di intervenire e neutralizzare quella che era in quel momento una significativa minaccia", ha concluso Minniti.