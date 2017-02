Studenti italiani in amore e sesso i più tradizionalisti in Ue

Roma, 1 feb. (askanews) - Gli studenti italiani in amore e nel sesso sono i più tradizionalisti d'Europa: trionfano romanticismo e cavalleria. Lo evidenziano i risultati di un'indagine condotta da Uniplaces in una ricerca condotta su oltre 3.000 studenti europei per conoscere come interpretano l'amore i giovani di oggi. Niente app o siti di incontri per rimediare un appuntamento: l'approccio migliore è di persona. Amicizie comuni (35%) e incontri avvenuti uscendo la sera (29%) sono le modalità più tipiche con cui i ragazzi italiani conoscono il futuro partner. Anche l'università viene considerata un buon luogo di incontro, secondo il 23% degli intervistati. Gli studenti italiani snobbano invece app e siti dedicati agli appuntamenti online, indicati come buoni strumenti per trovare un partner solo nel 2% dei casi. È la percentuale più bassa in Europa, segno che per gli italiani niente può sostituire meglio di un buon approccio diretto.

Ciò non toglie però che le nuove tecnologie abbiano fornito ai ragazzi nuovi modi per conoscersi meglio e approfondire i rapporti: sotto questo punto di vista, lo strumento principe è Facebook (secondo il 38% dei ragazzi italiani). Chiedere l'amicizia su Facebook a una persona conosciuta da poco risulta molto meno invadente che chiederne il numero di telefono, ma è un modo altrettanto efficace per conoscere un potenziale partner. Si può interagire facilmente senza esporsi troppo e, se l'interesse è reciproco, si può passare facilmente dal like all'appuntamento galante. Seguono poi Whatsapp (29%) e Instagram (14%).

E chi paga al primo appuntamento? Gli studenti italiani in questo sono i più all'antica di tutta Europa: il 35% sostiene infatti che sia l'uomo a dover pagare, una percentuale ben più alta di quelle riscontrate negli altri paesi europei. Va detto che, in tutta Europa, sono soprattutto i ragazzi a dichiararsi favorevoli ad offrire anche per la propria ragazza al primo appuntamento: il 40% dei ragazzi intervistati lo considera infatti un irrinunciabile gesto di cavalleria. Le ragazze invece non sono d'accordo e preferiscono un trattamento alla pari: solo il 24% si aspetta infatti che il ragazzo paghi per loro.

Il romanticismo esiste ancora? Quando è il momento giusto per fare sesso? Molti studenti italiani pensano che sia opportuno farlo solo quando si è in una relazione seria (39%): l'Italia si conferma quindi caposaldo del romanticismo, in contrasto con un'Europa sempre meno tradizionalista (la media europea di chi crede che il sesso vada fatto solo in una relazione seria è infatti del 28%). Certo anche in Italia non manca chi afferma che ogni momento è quello giusto per fare sesso: si tratta soprattutto dei ragazzi, che evidentemente farebbero volentieri a meno di aspettare.

Gli italiani, tradizionalmente considerati affascinanti, possono stare tranquilli. I giovani europei non hanno cambiato idea: per loro gli italiani sono il popolo più sexy, lo dichiara il 14% degli intervistati. Il verdetto è unanime e trova d'accordo ragazzi e ragazze. I nostri maggiori estimatori si trovano in Portogallo e Spagna, ma anche la Gran Bretagna ci regala soddisfazioni. Riscuotiamo invece pochissimi consensi in Germania: solo il 7%. E agli italiani chi piace? Gli italiani si piacciono molto! Il 17% degli intervistati dichiara infatti che il nostro è il popolo più sexy. E anche chi afferma di preferire altre nazionalità punta in modo deciso sulla bellezza mediterranea.