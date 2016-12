L'attentatore, poi ucciso a Milano, ripreso in Stazione Porta Nuova

Roma, 28 dic. (askanews) - Una foto diffusa dalla Polizia di Stato conferma che l'attentatore di Berlino, Anis Amri, prima di arrivare a Milano, dove è rimasto ucciso in un conflitto a fuoco con agenti della Polizia, è passato per Torino. Il killer appare in un fotogramma ripreso alla Stazione Porta Nuova alle ore 22:14 del 22 dicembre.