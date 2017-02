Stella Michelin agli Châteaux di Sorgente Group in Francia

Roma, 10 feb. (askanews) - Il ristorante dello Château de Mirambeau con la cucina dello Chef Maxime Deschamps ottiene nuovamente la stella Michelin nel 2017. Il castello vicino Bordeaux ha riaperto nel 2016 dopo lavori di ampliamento che ne hanno arricchito l'offerta e l'esclusività, con 18 nuove camere e una SPA rinnovata. Confermata la Stella Michelin anche al ristorante "La Tour du Château", dello chef Mathieu Barbet, all'interno di Château de Codignat, in Alvernia. Entrambe le strutture cinque stelle sono possedute e gestite da Sorgente Group e fanno parte del circuito internazionale Relais&Châteaux.

Château de Mirambeau, nel cuore della regione francese Nuova Aquitania, aveva guadagnato il titolo la prima volta nel 2014, grazie alla cucina del suo Chef, Maxime Deschamps. A Mirambeau dal 2010, Deschamps è un professionista del circuito Relais&Châteaux, conosciuto per i precedenti incarichi in prestigiosi ristoranti della Francia e dei Caraibi. La cucina dello Château ha nuovamente convinto gli ispettori della Michelin, che per attribuire il riconoscimento della stella visitano personalmente le strutture e valutano la qualità della ristorazione ma anche il grado di confort, l'aspetto esterno, l'ampiezza degli spazi, la tipologia e qualità degli arredi, l'accoglienza e il servizio.

Mirambeau, gestito da Sorgente Group in partnership con Sina Hotels, è connotato da uno stile classico e da una calda accoglienza nelle sue 40 stanze extra lusso, la spa e la piscina esterna. Le 18 nuove camere hanno come particolarità lo stile degli arredamenti ispirato alla Belle Époque: ogni stanza dell'Orangerie è decorata da quadri ispirati alle figure femminili di Giovanni Boldini.

Château de Codignat, presso Bort l'Etang - Lezoux, nella regione dell'Alvernia, è un cinque stelle in una maestosa struttura di origine medioevale. Immerso in un vasto parco di 15 ettari, il castello offre 19 stanze e suite tutte diverse fra loro, per un complesso che si presta ad eventi e matrimoni dall'atmosfera romantica. La stella Michelin riconosce il valore dello chef Mathieu Barbet che combina perfettamente l'arte dell'alta gastronomia francese con i prodotti delle aziende locali.

Nato a Limoges nel 1967, Maxime Deschamps ha studiato presso la scuola alberghiera di Quercy Perigord in Souillac prima di debuttare in ristoranti rinomati come il Maxim's di Parigi, il Relais d'Azimont in Haute Garonne o il Relais&Châteaux de Marcay in Indre et Loire. Per 13 anni è stato lo chef del Relais&Châteaux Le Toiny nell'isola di Saint Barthélemy (Antille francesi) e nel 2010 è stato chiamato allo Château de Mirambeau. www.chateaumirambeau.com

Mathieu Barbet nella sua carriera ha lavorato a fianco di Chef stellati quali Bernard Andrieux in Durtol, Stephane Dupuy, Thierry Thiercelin di Villa Bellerose a Saint Tropez. Nel 2009, prende il posto di Stephane Dupuy, Miglior Lavoratore di Francia (MOF), dopo aver lavorato con lui per tre anni consecutivi. www.codignat.com