Spari davanti a discoteca di Roma: un fermato e un denunciato

Roma, 25 feb. (askanews) - Quattro persone, tre italiani e uno spagnolo, sono stati feriti da colpi di pistola davanti ad una discoteca dell'Eur: un 26enne romano è stato fermato con l'accusa di aver sparato, e un 32enne, sempre romano, che era con lui, è stato denunciato. Le vittime sarebbero state colpite casualmente: l'obiettivo sarebbe stato il buttafuori che aveva allontanato un gruppo di persone.

I feriti, di cui uno in codice rosso, non sarebbero in pericolo di vita. I due feriti più gravi sono stati colpiti uno all'inguine e l'altro all'addome. Sono stati ricoverati negli ospedali San Camillo e Sant'Eugenio.

La sparatoria è avvenuta poco dopo le 4,30 fuori da un locale nella zona di piazzale Marconi. Dalle prime ricostruzioni, un gruppo di persone, tre o quattro, tra cui i due giovani romani individuati dagli agenti della squadra mobile di Roma, erano stati allontanati dalla discoteca dal buttafuori perché creavano problemi. Almeno due di loro, il 26enne fermato e il 32enne denunciato, sono poi tornati indietro, probabilmente per vendicarsi del buttafuori. Spari all'impazzata: a terra sono stati ritrovati numerosi bossoli. Poi i due si sono allontanati in auto. Il 26enne è accusato di aver materialmente sparato, colpendo le quattro persone, che per caso si trovavano all'esterno del locale.

Dopo aver compiuto i primi accertamenti, ascoltato testimoni e vagliato le telecamere di sorveglianza, gli agenti della squadra mobile e del commissariato Esposizione hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un romano di 26 anni, con precedenti di polizia, accusato di aver sparato e ferito le quattro persone, mentre hanno denunciato in stato di libertà un altro romano di 32 anni, anche lui con precedenti di polizia, perché era in compagnia del giovane fermato per la sparatoria.