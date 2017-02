Roma, 20 feb. (askanews) - Le parole d'ordine sono "prendiamoci un caffè domani a Roma". È il messaggio in codice che in queste ore sta girando tra i tassisti di tutta Italia, un tam-tam che viaggia di radio in radio, sui social e che circola nelle chat delle cooperative. L'obiettivo è organizzare nella Capitale, in un luogo di grande visibilità, probabilmente a Piazza Montecitorio, una grande mobilitazione spontanea, un blitz improvvisato, al di fuori dei programmi ufficialmente dettati dai sindacati, per mettere pressione sul Parlamento affinchè ritiri la norma nel decreto mille proroghe che contiene provvedimenti ritenuti favorevoli a servizi come Uber, MyTaxi e Noleggi con conducente.

Da Milano a Roma, le auto bianche delle principali città italiane sono ormai quasi tutte ferme da cinque giorni e domani, alle 15, si terrà il vertice tra il ministro dei Trasporti Graziano Delrio e le sigle sindacali, uno snodo importante nella vertenza: per Delrio "bisogno di garantire da un lato i diritti dei cittadini e dall'altro anche i diritti di chi ha investito nella propria azienda, che sono i tassisti. Ci vedremo domani: c'è una situazione da lungo tempo non regolamentata, però dobbiamo metterci a sedere per fare una regolamentazione seria finalmente, che tolga provvisorietà all'attuale situazione", ha concluso.

Alla riunione si presenteranno i rappresentanti sindacali, ma la "base" ha organizzato una protesta alternativa: "Credo che domani verranno da tutta Italia. Io non posso dire nulla sui media, non sono un sindacalista: non si parla di manifestazione, ma circola la voce di prendersi un caffè a Roma...", ha detto Davide Bologna (cooperativa Pronto Taxi 6645) a Radio Roma Capitale.

I sindacati, ufficialmente, si dissociano: "Il sit-in a Montecitorio? Noi non ne sappiamo nulla, è organizzato da persone senza nome e senza volto, probabilmente è la gente che va in giro per i posteggi a minacciare le persone per farle scioperare", dice all'agenzia Askanews il presidente di UriTaxi Loreno Bittarelli: "Su Roma e Milano ci sono complessivamente circa 13.000 taxi. Incassando 100 euro lordi al giorno per ogni tassista, in 6 giorni ogni tassista ha perso 600 euro e complessivamente abbiamo regalato ai nostri concorrenti quasi 8 milioni di euro. Questa volta i tassisti non hanno seguito le nostre indicazioni, ma quelle di altri, che si propongono di rappresentare la categoria".