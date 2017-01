Roma, 23 gen. (askanews) - "Oggi riparte la maratona e il lavoro per l'approvazione in Assemblea Capitolina. Lavoreremo per cancellare gli sprechi. Lavoreremo per ripristinare la legalità. Lavoreremo per una economia sana e una nuova sostenibilità ambientale". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capogruppo del M5S in Campidoglio, Paolo Ferrara. La Commissione capitolina Bilancio, infatti, ha appena dato il via libera al maxiemendamento della Giunta Raggi che contiene tutti gli aggiustamenti al previsionale 2017-19 presentato prima di Natale e bocciato dai revisori dell'Oref. All'attenzione dei consiglieri capitolini anche il Documento unico di programmazione (Dup), anch'esso attenzionato dai revisori.

L'opposizione rimane critica rispetto alla manovra: Stefano fassina, consigliere di Sinistra X Roma ed ex sottosegretario all'Economia, spiega in una nota che "il Bilancio Preventivo per il 2017 aggiustato e presentato oggi contiene significative integrazioni alle politiche sociali e preoccupanti voci di entrata, come la 'valorizzazione' del patrimonio capitolino. Ma al di là delle singole voci, continua a esserci un'enorme assenza: la ristrutturazione del debito capitolino per l'abbattimento dell'ingente spesa per interessi che assorbe gran parte dell'addizionale Irpef più alta d'Italia".

Purtroppo la Giunta Raggi, secondo Fassina, "continua a non voler affrontare con il Governo nazionale e il Parlamento l'insostenibilità del piano di rientro ereditato dalla Giunta Marino. In tale contesto il bilancio Raggi rimane in sostanziale continuità con i precedenti, milione in più milione in meno".

L'aula è convocata da oggi a mercoledì per riuscire nell'approvazione dei documenti entro il 31 gennaio, traguardo che porterebbe ulteriori spazi nel bilancio capitolino.