Roma, Raggi: se mi chiamano sono pronta ad andare in Procura

Roma, 22 dic. (askanews) - "Se mi chiamano, sono pronta ad andare in Procura. Siamo pronti". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi, a margine di un evento al Ceis, a chi le chiedeva se intende andare in Procura per delle dichiarazioni spontanee dopo il parere dell'Anac sul caso Marra.

Il 2017 "spero che sia un anno pieno di energia, di cambiamenti positivi, e stiamo lavorando perché sia un anno pieno di novità", ha continuato la sindaca, che a chi le chiedeva se avrebbe accettato di sottoporsi al nuovo codice di comportamento del M5S ha risposto: "Non ne so nulla. Questa è una notizia che mi sta dando lei".