Roma, da Romeo polizza 30mila euro a Raggi prima della promozione

Roma, 2 feb. (askanews) - Pochi mesi prima di essere nominato come capo segreteria della sindaca Virginia Raggi, Salvatore Romeo avrebbe sottoscritto una polizza-vita da 30mila euro con beneficiaria la stessa Raggi. E' quanto avrebbero scoperto gli inquirenti della Procura di Roma, come riportano Il Fatto Quotidiano e l'Espresso, nell'ambito delle indagini sulle nomine in Campidoglio.

Romeo, ricostruiscono i due organi di stampa, nel gennaio del 2016 - quindi alcuni mesi prima che il M5S vincesse le elezioni a Roma - avrebbe indicato la futura sindaca come nuova beneficiaria di alcune polizze-vita da lui sottoscritte, del valore di circa 30 mila euro.

Il 20 giugno Virginia Raggi viene eletta e tre settimane dopo nomina il dipendente comunale Romeo a capo della sua segreteria: lo stipendio di Romeo passa da 39 mila euro annui a 110mila euro, emolumenti che poi scenderanno a 93mila euro lordi in seguito al parere dell'Anac che consiglia, senza obblighi, il comune a fissare un tetto alle retribuzioni dei propri dipendenti. Romeo si dimetterà il 17 dicembre 2016, dopo l'arresto di Raffaele Marra con l'accusa di corruzione.