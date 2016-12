Il 19enne S.S. anche lui residente nel campo rom di via Salviati

Roma, 23 dic. (askanews) - Nell'ambito delle indagini sulla morte della cinese Zhang Yao, il 5 dicembre scorso a Roma, su mandato della Procura di Roma agenti della Squadra Mobile hanno fermato S.S., 19 anni, gravemente indiziato di essere il terzo responsabile del furto con strappo della borsetta nei confronti della giovane, avvenuto alcuni minuti prima alla stazione ferroviaria di "Tor Sapienza".

Il 17 dicembre era stato eseguito il fermo, successivamente convalidato, di R.G., 20 anni, pregiudicato per reati contro il patrimonio, abitante presso il campo nomadi di via Salviati; contestualmente era stato indagato per lo stesso reato un 16enne, anche lui dimorante nello stesso campo nomadi.

Le indagini sono proseguite per rintracciare il terzo presunto responsabile, S.S., anche lui residente nel campo nomadi di via Salviati, dal quale si era allontanato subito dopo l'evento delittuoso. Oggi è stato rintracciato e sottoposto ad interrogatorio, a seguito del quale è stato emesso il fermo, immediatamente eseguito.