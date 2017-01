Roma, 16enne pestato e accoltellato: arrestati 7 neofascisti

Aggressione in piazza Cavour, per inquirenti potevano uccidere

Roma, 12 gen. (askanews) - Sette ragazzi, 4 maggiorenni e 3 minorenni, sono stati arrestati questa mattina, in un'operazione congiunta dei carabinieri della compagnia San Pietro e della Digos della polizia, con con l'accusa di entato omicidio pluriaggravato, con l'aggravante di aver agito per futili motivi: i sette avrebbero partecipato la notte del 14 ottobre a un'aggressione in Piazza Cavour, nel piazzale antistante l'ingresso principale della Corte Suprema di Cassazione, durante la quale un 16enne fu pestato e accoltellato.

Secondo i carabinieri gli arrestati hanno "compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del minore": in particolare il 16enne fu colpito ripetutamente al capo e al volto con calci, pugni, colpi di casco, di cintura e di catena, quindi fu raggiunto da due fendenti di un coltello in zone di vitale importanza. A seguito dell'aggressione la vittima era stata ricoverata presso l'Ospedale San Spirito con gravi ferite.

Il ragazzo ferito, un 16enne romano, trasportato in ambulanza al vicino ospedale Santo Spirito, riferì agli investigatori di essere stato aggredito senza un apparente motivo da un gruppo di sconosciuti. La sua prognosi fu di 30 giorni, per frattura nasale e ferite d'arma da taglio.

Da accertamenti poi sviluppati dalla Digos, tramite intercettazioni telefoniche negli ambienti dell'estrema destra capitolina, è emerso che gli arrestati facevano parte del movimento politico "Fronte della Gioventù", la cui sede si trova nella vicina via Ottaviano.

I quattro maggiorenni - tre diciottenni ed un ventunenne residenti nelle zone centrali della Capitale - sono stati sottoposti ai arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, mentre i tre minorenni sono stati collocati in tre distinte comunità.