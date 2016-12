Ricostruzione post sisma, più controlli su appalti e imprese

Roma, 28 dic. (askanews) - Verifiche preventive sugli appalti per la ricostruzione post sisma nell'Italia centrale e sulle imprese che effettueranno i lavori, sotto il controllo del Ministero dell'Interno, per evitare qualsiasi infiltrazione della criminalità organizzata. E' l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato oggi al Viminale tra il commissario straordinario per la ricostruzione, Vasco Errani, il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), Raffaele Cantone, e Matteo Campana, delegato dell'Agenzia nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia), finalizzato all'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma nel centro Italia.

Il protocollo consentirà di dare attuazione all'articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016 in materia di ricostruzione che demanda all'Anac, secondo il modello già utilizzato per Expo 2015, la vigilanza sulle procedure connesse alla riparazione e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali.

L'Anac si occuperà propriamente degli appalti, mentre il Ministero dell'Interno, tramite la task force guidata dal prefetto Francesco Paolo Tronca, eseguirà i controlli sulle imprese interessate agli appalti, che verranno inserite in una sorta di "super white-list" di livello nazionale incrociando i dati provenienti da prefetture e Direzione nazionale antimafia.

