Rettori atenei: dal 2008 -1mld investimenti e -10mila ricercatori

Roma, 13 feb. (askanews) - "Il sistema universitario dal 2008 ha perso un miliardo di investimenti, 10mila ricercatori e quasi il 15% di iscritti". Lo ha spiegato il presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (la CRUI), Gaetano Manfredi, durante un incontro su "La ricerca pubblica italiana: risultati, obiettivi e risorse" organizzato al Cnr insieme alla Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca.

"Se si riuscisse a recuperarli, in un piano pluriennale, torneremo nella situazione in cui eravamo, nella quale eravamo sottodimensionati, ma almeno avevamo dei giovani. Oggi l'età media dei ricercatori nelle università è 50 anni", ha continuato Manfredi. Per il presidente della Crui "sono necessarie maggiori opportunità per i giovani, sempre più sinergia con il mondo della ricerca privata e un grande impegno del sistema Paese con investimenti giusti. Non si può non far ripartire il Paese dalla ricerca, pubblica e privata, e dai nostri giovani. Auspichiamo un sempre maggior impegno delle nostre istituzioni affinchè questo grande patrimonio sia sempre più difeso e incentivato".

Il presidente del Cnr e della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, Massimo Inguscio, ha invece smentito che gli enti di ricerca italiani abbiano nei propri bilanci un "tesoretto segreto" da 4,5 miliardi, come ha scritto nei giorni scorsi un quotidiano: "Tesoretti gli enti pubblici di ricerca non ne hanno. Tutto il resto è scelta politica: stiamo a vedere dove va il dibattito, ma la politica è una cosa diversa. Noi non abbiamo certamente tesoretti". Inguscio ha spiegato che gli enti "spendono fino all'ultimo centesimo" i fondi pubblici e che quello che rimane in cassa sono risorse da non considerare spendibili perchè già allocate per progetti che si sviluppano in più anni. "Abbiamo degli obblighi di accantonamento e i dati emersi sono relativi a giacenze di cassa", ha precisato Manfredi.