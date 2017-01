Protocollo Cei con Viminale per corridoi umanitari rifugiati

In pochi mesi 500 eritrei, somali e sud-sudanesi in Italia

Città del Vaticano, 12 gen. (askanews) - E' stato firmato oggi al Viminale il Protocollo di intesa per l'apertura di nuovi corridori umanitari che permetteranno l'arrivo in Italia, nei prossimi mesi, di 500 profughi eritrei, somali e sud-sudanesi, fuggiti dai loro Paesi per i conflitti in corso.

A siglare il "protocollo tecnico" quattro soggetti: la Conferenza Episcopale Italiana (che agirà attraverso la Caritas Italiana e la Fondazione Migrantes) con il Segretario Generale, Mons. Nunzio Galantino, e la Comunità di Sant'Egidio con il suo Presidente, Marco Impagliazzo, come promotori; il Sottosegretario all'Interno Domenico Manzione e il Direttore delle politiche migratorie della Farnesina, Cristina Ravaglia, per lo Stato italiano.

(segue)