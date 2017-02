Precario suicida, la madre: è la società malata

Udine, 8 feb. (askanews) - "E' questa società ad essere malata" e la tragedia di Michele "è la tragedia di una intera generazione che non riesce a progettare futuro". E' il grido d'allarme che la mamma di Michele, il giovane friulano suicidatosi perché stanco di cercare lavoro, ha lanciato dalle pagine del quotidiano "Il Messaggero Veneto", specificando: "Michele era psicologicamente sano. Michele era come doveva essere: una brava persona". Come dire che la scelta del suicidio non è avvenuta al seguito di qualche fragilità. "Ho cercato di essere una brava persona, ho commessi molti errori, ho fatto molti tentativi, ho cercato di darmi un senso e uno scopo usando le mie risorse, di fare del malessere un'arte. Ma le domande non finiscono mai, e io di sentirne sono stufo. E sono stufo anche di pormene. Sono stufo di fare sforzi senza ottenere risultati, stufo di critiche, stufo di colloqui di lavoro come grafico inutili, stufo di sprecare sentimenti e desideri per l'altro genere (che evidentemente non ha bisogno di me), stufo di invidiare, stufo di chiedermi cosa si prova a vincere, di dover giustificare la mia esistenza senza averla determinata, stufo di dover rispondere alle aspettative di tutti senza aver mai visto soddisfatte le mie, stufo di fare buon viso a pessima sorte, di fingere interesse, di illudermi, di essere preso in giro, di essere messo da parte e di sentirmi dire che la sensibilità è una grande qualità". "Tutte balle - si sfoga il giovane nella lettera lasciata come testamento -. Se la sensibilità fosse davvero una grande qualità, sarebbe oggetto di ricerca. Non lo è mai stata e mai lo sarà, perché questa è la realtà sbagliata, è una dimensione dove conta la praticità che non premia i talenti, le alternative, sbeffeggia le ambizioni, insulta i sogni e qualunque cosa non si possa inquadrare nella cosiddetta normalità. Non la posso riconoscere come mia". "Perdonatemi, mamma e papà, se potete, ma ora sono di nuovo a casa. Sto bene" è la conclusione della lettera. Le reazioni? Dal ministro Poletti alla segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, è condiviso l'impegno a far uscire i precari dal tunnel.