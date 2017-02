Più poteri ai prefetti per valutare rischi infiltrazioni mafiose

Roma, 10 feb. (askanews) - Più poteri ai prefetti per valutare rischi di infiltrazioni mafiose; informative antimafia anche per le attivita economiche soggette al rilascio di autorizzazioni, licenze o a S.C.I.A.

Con la sentenza n. 565 del 9 febbraio 2017 la III Sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello della Provincia di La Spezia su una sentenza del Tar Emilia Romagna, ha affermato che anche le attività soggette al rilascio di autorizzazioni, licenze o a s.c.i.a. "soggiacciono" alle informative antimafia.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la "tradizionale distinzione tra le comunicazioni antimafia, applicabili agli atti autorizzativi ed abilitativi, e le informative antimafia, applicabili a contratti pubblici, concessioni e sovvenzioni pubbliche, non si ponga più in un rapporto di necessaria alternatività, come nella legislazione anteriore al nuovo codice delle leggi antimafia".

Per comprendere la valenza della pronuncia occorre sapere che la "comunicazione antimafia" è costituita da un'attestazione circa l'assenza di misure di prevenzione penale o condanne per alcuni gravi delitti. E' necessaria per il rilascio di autorizzazioni, licenze o a s.c.i.a. ed è autocertificabile dall'imprenditore.

L'"informativa antimafia" è costituita invece da una valutazione del Prefetto sul rischio di infiltrazione mafiosa, fondata non solo sulle condanne ma anche su altri elementi (rapporti di polizia, cointeressenze economiche, frequentazioni). L'informativa costituisce quindi uno strumento di prevenzione molto più avanzato. L'informativa era necessaria, secondo la precedente normativa, solo quando l'impresa doveva stipulare contratti con l'amministrazione, ricevere sovvenzioni, o sfruttare economicamente beni pubblici.

La distinzione tra i due strumenti - ha osservato il Consiglio di Stato nelle pronuncia - "ha fatto sì che le associazioni di stampo mafioso potessero, comunque, gestire tramite imprese infiltrate, inquinate o condizionate da essa, lucrose attività economiche, in vasti settori dell'economia privata, senza che l'ordinamento potesse efficacemente intervenire per contrastare tale infiltrazione, anche quando, paradossalmente, a dette imprese fosse stata comunque interdetta la stipulazione dei contratti pubblici per effetto di una informativa antimafia". Gli effetti di questa distinzione sono venuti meno - prosegue la sentenza - con l'istituzione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (art.2 della legge n.136 del 2010). Questa contiene una vera e propria mappatura delle imprese, comprensiva anche delle informative interdittive, espressamente riferite "a tutti i rapporti".

Ciò comporta in pratica che, anche quando si tratta di attività soggette ad autorizzazione, in cui al Prefetto si chiede di emettere solo una comunicazione antimafia, quest'ultimo può comunque eseguire gli accertamenti tipici dell'informativa invece di limitarsi a riscontrare semplicemente l'assenza di misure definitive di prevenzione o di condanne.

Ciò estende la possibilità, per lo Stato, di non riconoscere, come operatori economici, i soggetti a rischio di legami mafiosi: non più soltanto quando essi debbano stipulare contratti con una p.a., ma anche quando essi svolgano attività che devono essere autorizzate dall'amministrazione. Del resto - ha aggiunto il Consiglio di Stato - "l'ordinamento non riconosce dignità e statuto di imprenditore economico a soggetti condizionati, infiltrati, controllati da organizzazioni mafiose, poiché l'interesse pubblico generale è nel senso di preservare la legalità nel tessuto dell'economia reale, proteggendola dall'inquinamento pervasivo criminale". Il timore - si legge infine nella sentenza - che "estendendo l'applicazione delle informative antimafia alle attività economiche soggette al regime autorizzatorio, si schiuda la via all'arbitrio dell'autorità prefettizia nella valutazione della permeabilità mafiosa e quindi anche nell'accesso alle attività economiche (solo) private, è del tutto infondato poiché la valutazione prefettizia deve sempre fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti che consentano di ritenere razionalmente credibile il pericolo di infiltrazione mafiosa in base ad un complessivo, oggettivo, e sempre sindacabile in sede giurisdizionale, apprezzamento dei fatti".