Messa a San Giovanni in Laterano per Giubileo Domenicani

Città del Vaticano, 21 gen. (askanews) - "Guai ad una Chiesa che perde il sapore" soprattutto oggi in una società dominata dal "relativismo soggettivista". Ad affermarlo è stato Papa Francesco che, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, ha presieduto la Messa a conclusione del "Giubileo dei Domenicani".

Papa Bergoglio ha rilevato la "tendenza alla ricerca di novità propria dell'essere umano" che, ha detto, "trova l'ambiente ideale nella società dell'apparire, nel consumo, in cui spesso si riciclano cose vecchie, ma l'importante è farle apparire come nuove, attraenti, accattivanti. Anche la verità è truccata", ha poi aggiunto. "Ci muoviamo nella cosiddetta 'società liquida', senza punti fissi, scardinata, priva di riferimenti solidi e stabili; nella cultura dell'effimero, dell'usa-e-getta".

Un "carnevale", come lo ha definito Francesco, che può trovare una alternativa nelle "opere buone che possiamo compiere grazie a Cristo e al suo Santo Spirito, e che fanno nascere nel cuore il ringraziamento a Dio Padre, la lode, o almeno la meraviglia e la domanda: 'perché?', 'perché quella persona si comporta così?'". Insomma "l'inquietudine del mondo di fronte alla testimonianza del Vangelo" che può essere innescata solo se "il sale non perde il sapore e la luce non si nasconde. Gesù lo dice molto chiaramente: - ha ricordato papa Bergoglio - se il sale perde il sapore non serve più a niente. Guai al sale che perde il sapore! Guai a una Chiesa che perde il sapore! Guai a un prete, a un consacrato, a una congregazione che perde il sapore!".