Papa: scandaloso dire "sono cattolico" e riciclare denaro

Città del Vaticano, 23 feb. (askanews) - Non scandalizzare "i piccoli" con la doppia vita, perché lo scandalo distrugge. E' l'invito del Papa nell'omelia della Messa mattutina a Casa Santa Marta.

"Tagliati la mano", "togliti l'occhio", ma "non scandalizzare i piccoli" cioè i giusti, "quelli che si fidano del Signore, che semplicemente credono nel Signore". L'esortazione del Papa, a quanto riportato dalla Radio vaticana, parte dal Vangelo odierno. Per il Signore, infatti, lo scandalo è distruzione: "Ma cosa è lo scandalo? Lo scandalo è dire una cosa e farne un'altra; è la doppia vita, la doppia vita. La doppia vita in tutto: io sono molto cattolico, io vado sempre a Messa, appartengo a questa associazione e a un'altra; ma la mia vita non è cristiana, non pago il giusto ai miei dipendenti, sfrutto la gente, sono sporco negli affari, faccio riciclaggio del denaro... doppia vita. E tanti cattolici sono così, E questi scandalizzano. Quante volte abbiamo sentito - tutti noi, nel quartiere e in altre parti - 'ma per essere cattolico come quello, meglio essere ateo'. E' quello, lo scandalo. Ti distrugge. Ti butta giù. E questo succede tutti i giorni, basta vedere il telegiornale o guardare i giornali. Sui giornali ci sono tanti scandali, e anche c'è la grande pubblicità degli scandali. E con gli scandali si distrugge".