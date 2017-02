Città del Vaticano, 24 feb. (askanews) - "Mi domando se in questa terza guerra mondiale a pezzi che stiamo vivendo non stiamo andando verso una gran guerra mondiale per l'acqua". Lo ha detto Papa Francesco intervenendo a un convegno in Vaticano sul "diritto umano all'acqua", introdotto dal cardinale brasiliano Claudio Hummes.