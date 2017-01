Città del Vaticano, 22 gen. (askanews) - "Nei giorni scorsi, il terremoto e le forti nevicate hanno messo nuovamente a dura prova tanti nostri fratelli e sorelle dell'Italia centrale, specialmente in Abruzzo, Marche e Lazio. Sono vicino con la preghiera e con l'affetto alle famiglie che hanno avuto vittime tra i loro cari". Lo ha detto Papa Francesco stamane al termine dell'Angelus in piazza San Pietro. "Incoraggio - ha proseguito il Pontefice - quanti sono impegnati con grande generosità nelle opere di soccorso e di assistenza; come pure le Chiese locali, che si prodigano per alleviare le sofferenze e le difficoltà. Grazie tante - ha poi detto il Papa parlando a braccio - per la vostra vicinanza, per il vostro lavoro e per l'aiuto concreto che portate". Francesco ha poi invitato i tanti fedeli presenti in piazza "a pregare insieme la Madonna per le vittime e per chi si impegna con grande generosità per le opere di soccorso".