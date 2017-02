Papa prega per "fratelli" Rohingya, rifugiati musulmani respinti

Città del Vaticano, 8 feb. (askanews) - La Giornata contro la tratta si celebra oggi perche oggi la Chiesa ricorda suor Giuseppina Bakhita, "questa ragazza schiavizzata in Africa, sfruttata, umiliata", ha ricordato il Papa a fine udienza generale, "non ha perso la speranza e portò avanti la fede e - ha proseguito il Papa parlando a braccio - finì per arrivare come migrante in Europa e lì sentì la chiamata del Signore e si fece suora. Preghiamo Sanata Giuseppina Bakita per tutti, per tutti i migranti, i rifugiati, gli sfruttati che soffrono tanto, tanto, e parlando di migranti cacciati via, sfruttati, vorrei pregare con voi oggi in modo speciale per i nostri fratelli e sorelle Rohingya cacciati via dal Myanmar: vanno da una parte all'altra perché non li vogliono è gente buona, gente pacifica: non sono cristiani, sono buoni, sono fratelli e sorelle nostri, è da anni che soffrono: sono stati torturati, uccisi semplicemente per portare avanti le loro tradizioni, la loro fede musulmana. Preghiamo per loro e vi invito, pregate per loro a nostro padre, che è nei cieli, tutti insieme per i nostri fratelli e sorelle Rohingya".