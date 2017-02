Papa: povero alla nostra porta non è un fastidioso ingombro

Città del Vaticano, 7 feb. (askanews) - "Il povero alla porta del ricco non è un fastidioso ingombro, ma un appello a convertirsi e a cambiare vita" e la Quaresima "è un tempo propizio per aprire la porta ad ogni bisognoso e riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo". E' quanto afferma Papa Francescvo nel suo Messaggio per la prossima Quaresima reso noto oggi dalla Sala stampa della Santa Sede.

Il pontefice ha incentrato le sue riflessioni sulla parabola del povero Lazzaro e del ricco che non lo assiste in vita affermando che "il primo invito che ci fa questa parabola è quello di aprire la porta del nostro cuore all'altro, perché ogni persona è un dono, sia il nostro vicino sia il povero sconosciuto".

"Ognuno di noi - aggiunge Francesco - ne incontra sul proprio cammino" ed "ogni vita che ci viene incontro è un dono e merita accoglienza, rispetto, amore". Proprio la Parola di Dio "ci aiuta ad aprire gli occhi per accogliere la vita e amarla, soprattutto quando è debole. Ma per poter fare questo è necessario prendere sul serio anche quanto il Vangelo ci rivela a proposito dell'uomo ricco". Un uomo senza nome perchè la sua ricchezza "è eccessiva, anche perché esibita ogni giorno, in modo abitudinario" ed in lui "si intravede drammaticamente la corruzione del peccato, che si realizza in tre momenti successivi: l'amore per il denaro, la vanità e la superbia". Città del Vaticano, 7 feb. (askanews) - Anche lo stesso apostolo Paolo, nella sua lettera a Timoteo, argomenta Francesco, afferma che "l'avidità del denaro è la radice di tutti i mali". Essa è, quindi, "il principale motivo della corruzione e fonte di invidie, litigi e sospetti. Il denaro può arrivare a dominarci, così da diventare un idolo tirannico. Invece di essere uno strumento al nostro servizio per compiere il bene ed esercitare la solidarietà con gli altri, il denaro può asservire noi e il mondo intero ad una logica egoistica che non lascia spazio all'amore e ostacola la pace".

"Il vero problema del ricco, la radice dei suoi mali è il non prestare ascolto alla Parola di Dio; questo lo ha portato a non amare più Dio e quindi a disprezzare il prossimo. La Parola di Dio è una forza viva, capace di suscitare la conversione nel cuore degli uomini e di orientare nuovamente la persona a Dio. Chiudere il cuore al dono di Dio che parla ha come conseguenza il chiudere il cuore al dono del fratello".

La Quaresima, conclude papa Francesco, "è il tempo favorevole per rinnovarsi nell'incontro con Cristo vivo nella sua Parola, nei Sacramenti e nel prossimo. Il Signore, che nei quaranta giorni trascorsi nel deserto ha vinto gli inganni del Tentatore - ci indica il cammino da seguire. Lo Spirito Santo ci guidi a compiere un vero cammino di conversione, per riscoprire il dono della Parola di Dio, essere purificati dal peccato che ci acceca e servire Cristo presente nei fratelli bisognosi".

"Il povero alla porta del ricco non è un fastidioso ingombro, ma un appello a convertirsi e a cambiare vita" e la Quaresima "è un tempo propizio per aprire la porta ad ogni bisognoso e riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo". E' quanto afferma Papa Francescvo nel suo Messaggio per la prossima Quaresima reso noto oggi dalla Sala stampa della Santa Sede.

Il pontefice ha incentrato le sue riflessioni sulla parabola del povero Lazzaro e del ricco che non lo assiste in vita affermando che "il primo invito che ci fa questa parabola è quello di aprire la porta del nostro cuore all'altro, perché ogni persona è un dono, sia il nostro vicino sia il povero sconosciuto".

"Ognuno di noi - aggiunge Francesco - ne incontra sul proprio cammino" ed "ogni vita che ci viene incontro è un dono e merita accoglienza, rispetto, amore". Proprio la Parola di Dio "ci aiuta ad aprire gli occhi per accogliere la vita e amarla, soprattutto quando è debole. Ma per poter fare questo è necessario prendere sul serio anche quanto il Vangelo ci rivela a proposito dell'uomo ricco". Un uomo senza nome perchè la sua ricchezza "è eccessiva, anche perché esibita ogni giorno, in modo abitudinario" ed in lui "si intravede drammaticamente la corruzione del peccato, che si realizza in tre momenti successivi: l'amore per il denaro, la vanità e la superbia". Città del Vaticano, 7 feb. (askanews) - Anche lo stesso apostolo Paolo, nella sua lettera a Timoteo, argomenta Francesco, afferma che "l'avidità del denaro è la radice di tutti i mali". Essa è, quindi, "il principale motivo della corruzione e fonte di invidie, litigi e sospetti. Il denaro può arrivare a dominarci, così da diventare un idolo tirannico. Invece di essere uno strumento al nostro servizio per compiere il bene ed esercitare la solidarietà con gli altri, il denaro può asservire noi e il mondo intero ad una logica egoistica che non lascia spazio all'amore e ostacola la pace".

"Il vero problema del ricco, la radice dei suoi mali è il non prestare ascolto alla Parola di Dio; questo lo ha portato a non amare più Dio e quindi a disprezzare il prossimo. La Parola di Dio è una forza viva, capace di suscitare la conversione nel cuore degli uomini e di orientare nuovamente la persona a Dio. Chiudere il cuore al dono di Dio che parla ha come conseguenza il chiudere il cuore al dono del fratello".

La Quaresima, conclude papa Francesco, "è il tempo favorevole per rinnovarsi nell'incontro con Cristo vivo nella sua Parola, nei Sacramenti e nel prossimo. Il Signore, che nei quaranta giorni trascorsi nel deserto ha vinto gli inganni del Tentatore - ci indica il cammino da seguire. Lo Spirito Santo ci guidi a compiere un vero cammino di conversione, per riscoprire il dono della Parola di Dio, essere purificati dal peccato che ci acceca e servire Cristo presente nei fratelli bisognosi".