Papa: modello aziendale in sanità produce scarti umani

Città del Vaticano, 10 feb. (askanews) - "Il modello aziendale in ambito sanitario, se adottato in modo indiscriminato, invece di ottimizzare le risorse disponibili rischia di produrre scarti umani". Lo ha sottolineato il Papa nell'udienza concessa oggi alla commissione Carità e Salute della conferenza episcopale italiana, guidata dal cardinale di Agrigento Francesco Montenegro alla vigilia della 25esima Giornata mondiale del malato e in occasione dei 20 anni dell'ufficio nazionale della Cei per la pastorale della salute.

Insieme alle "luci" del sistema sanitario, ha detto il Papa citando in particolare i progressi della ricerca scientifica, il lavoro di tanti operatori santiari e la presenza di molti volontari, "vi sono alcune ombre che rischiano di aggravare l'esperienza dei nostri fratelli e sorelle ammalati. Se c'è un settore in cui la cultura dello scarto fa vedere con evidenza le sue dolorose conseguenze è proprio quello sanitario. Quando la persona malata non viene messa al centro e considerata nella sua dignità, si ingenerano atteggiamenti che possono portare addirittura a speculare sulle disgrazie altrui. E questo è molto grave! Occorre essere vigilanti, soprattutto quando i pazienti sono anziani con una salute fortemente compromessa, se sono affetti da patologie gravi e onerose per la loro cura o sono particolarmente difficili, come i malati psichiatrici. Il modello aziendale in ambito sanitario, se adottato in modo indiscriminato, invece di ottimizzare le risorse disponibili rischia di produrre scarti umani. Ottimizzare le risorse significa utilizzarle in modo etico e solidale e non penalizzare i più fragili".