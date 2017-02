Papa: minori schiavizzati e abusati crimine vergognoso

Città del Vaticano, 8 feb. (askanews) - Oggi si celebra la Giornata di preghiera e riflessione contro la tratta di persone, quest'anno dedicata in particolare a bambini e adolescenti. "Incoraggio tutti coloro che in vari modi aiutano i minori schiavizzati e abusati a liberarsi da tale oppressione", ha detto il Papa a conclusione dell'udienza in aula Paolo VI. "Auspico che quanti hanno responsabilità di governo combattano con decisione questa piaga, dando voce ai nostri fratelli più piccoli, umiliati nella loro dignità. Occorre fare ogni sforzo per debellare questo crimine vergognoso e intollerabile".

Nei saluti finali, Jorge Mario Bergoglio ha ricordato che oggi la Chiesa ricorda suor Giuseppina Bakhita, "che da bambina fu vittima della tratta", auspicando che il suo ricordo accresca nei giovani di oggi "l'attenzione per i vostri coetanei più svantaggiati e in difficoltà".