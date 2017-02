Papa: l'antisemitismo purtroppo è tutt'oggi ancora diffuso

Città del Vaticano, 9 feb. (askanews) - "Purtroppo, l'atteggiamento antisemitico, che nuovamente deploro, in ogni sua forma, come contrario in tutto ai principi cristiani e ad ogni visione che sia degna dell'uomo, è tutt'oggi ancora diffuso". Lo ha detto il Papa nel corso di un'udienza all'Anti-Defamation League.

"Ribadisco - ha detto il Papa citando un testo della Commissione per i rapporti religiosi con l'ebraismo, "Perché i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili" - che 'la Chiesa cattolica si sente particolarmente in dovere di fare quanto è in suo potere, insieme ai nostri amici ebrei, per respingere le tendenze antisemite'".

"Oggi più che in passato - ha proseguito Francesco - la lotta all'antisemitismo può fruire di strumenti efficaci, come l'informazione e la formazione. A questo riguardo, vi ringrazio per la vostra opera e perché accompagnate al contrasto della diffamazione l'impegno ad educare, a promuovere il rispetto di tutti e a proteggere i più deboli. Custodire il sacro tesoro di ogni vita umana, dal concepimento sino alla fine, tutelandone la dignità, è la via migliore per prevenire ogni forma violenta. Di fronte alla troppa violenza che dilaga nel mondo, siamo chiamati a un di più di nonviolenza, che non significa passività, ma promozione attiva del bene. Infatti, se è necessario estirpare l'erba del male, è ancora più urgente seminare il bene: coltivare la giustizia, accrescere la concordia, sostenere l'integrazione, senza mai stancarsi; solo così si potranno raccogliere frutti di pace. A questo vi incoraggio, nella convinzione che mettere a disposizione i mezzi per una vita degna, promuovere la cultura e favorire dovunque la libertà di culto, anche proteggendo i credenti e le religioni da ogni manifestazione di violenza e strumentalizzazione, sono i migliori antidoti contro l'insorgere dell'odio".

Papa Francesco ha ricordato: "Se la cultura dell'incontro e della riconciliazione genera vita e produce speranza, la noncultura dell'odio semina morte e miete disperazione. Lo scorso anno mi sono recato al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Non ci sono parole e pensieri adeguati di fronte a simili orrori della crudeltà e del peccato; c'è la preghiera, perché Dio abbia pietà e perché tali tragedie non si ripetano".