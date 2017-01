Papa: Gesù mai con la scorta ma sempre in mezzo alla gente

Città del Vaticano, 31 gen. (askanews) - E' "Gesù che ci guarda e si accorge di noi", è "Lui che ci è vicino perchè è sempre in mezzo alla folla". Lo ha detto stamane papa Francesco commentando, durante la messa mattutina nella cappella di Casa Santa Marta il Vangelo proposto dalla liturgia che presenta l'episodio delle guarigioni dell'emorroissa e della giovane figlia del capo della sinagoga Giairo.

Un Gesù, ha notato Francesco, che "non è con le guardie che gli fanno la scorta, affinché la gente non lo tocchi. No, no! - ha detto - E' rimasto lì e la gente lo stringeva. E ogni volta che Gesù usciva, c'era più folla. Gli specialisti delle statistiche forse avrebbero potuto pubblicare 'Cala la popolarità del Rabbi Gesù'... Ma lui cercava un'altra cosa: cercava la gente. E la gente cercava Lui: la gente aveva gli occhi fissi su di Lui e Lui aveva gli occhi fissi sulla gente. Sì, si, sulla gente, sulla moltitudine" ma anche "su ognuno!". Ed proprio questa "la peculiarità dello sguardo di Gesù. Gesù non massifica la gente: Gesù guarda ognuno", ha proseguito nella sua riflessione il pontefice.

"Lo sguardo di Gesù - ha insistito papa Bergoglio - va al grande e al piccolo. Così guarda Gesù: ci guarda tutti, ma guarda ognuno di noi. Guarda i nostri grandi problemi o le nostre grandi gioie, e guarda anche le cose piccole di noi. Perché è vicino. Gesù - ha concluso - non si spaventa delle grandi cose, ma tiene conto anche delle piccole. Così ci guarda Gesù".