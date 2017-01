Papa: burocrazia non faccia soffrire ulteriormente terremotati

Città del Vaticano, 29 gen. (askanews) - Il Papa rinnova la propria "vicinanza alle popolazioni dell'Italia Centrale che ancora soffrono le conseguenze del terremoto e delle difficili condizioni atmosferiche", a conclusione dell'Angelus: "Non manchi a questi nostri fratelli e sorelle il costante sostegno delle istituzioni e la comune solidarietà. E per favore, che qualsiasi tipo di burocrazia non li faccia aspettare e ulteriormente soffrire".