Papa: basta terrorismo, follia omicidia e povertà sociale

Città del Vaticano, 9 gen. (askanews) - Il "terrorismo fondamentalista" che ha fatto vittime in tutto il mondo, "follia omicida che abusa del nome di Dio per disseminare morte", è "frutto di una grave miseria spirituale, alla quale è sovente connessa anche una notevole povertà sociale". Lo ha detto il Papa nel tradizionale discorso di inizio anno agli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede.

"Siamo consapevoli di come ancor oggi, l'esperienza religiosa, anziché aprire agli altri, possa talvolta essere usata a pretesto di chiusure, emarginazioni e violenze", ha detto Francesco. "Mi riferisco particolarmente al terrorismo di matrice fondamentalista, che ha mietuto anche lo scorso anno numerose vittime in tutto il mondo. Si tratta - ha proseguito Jorge Mario Bergoglio - di una follia omicida che abusa del nome di Dio per disseminare morte, nel tentativo di affermare una volontà di dominio e di potere. Faccio perciò appello a tutte le autorità religiose perché siano unite nel ribadire con forza che non si può mai uccidere nel nome di Dio".

"Il terrorismo fondamentalista è frutto di una grave miseria spirituale, alla quale è sovente connessa anche una notevole povertà sociale" e "potrà essere pienamente sconfitto solo con il comune contributo dei leader religiosi e di quelli politici".

"Ai primi spetta il compito di trasmettere quei valori religiosi che non ammettono contrapposizione fra il timore di Dio e l'amore per il prossimo. Ai secondi spetta garantire nello spazio pubblico il diritto alla libertà religiosa, riconoscendo il contributo positivo e costruttivo che essa esercita nell'edificazione della società civile, dove non possono essere percepite come contraddittorie l'appartenenza sociale, sancita dal principio di cittadinanza, e la dimensione spirituale della vita. A chi governa compete, inoltre - ha puntualizzato il Papa - la responsabilità di evitare che si formino quelle condizioni che divengono terreno fertile per il dilagare dei fondamentalismi. Ciò richiede adeguate politiche sociali volte a combattere la povertà, che non possono prescindere da una sincera valorizzazione della famiglia, come luogo privilegiato della maturazione umana, e da cospicui investimenti in ambito educativo e culturale".