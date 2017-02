Papa a movimenti popolari Usa: nessuna religione è terrorista

Città del Vaticano, 17 feb. (askanews) - "Nessun popolo è criminale e nessuna religione è terrorista. Il terrorismo cristiano non esiste, il terrrorismo ebraico non esiste e il terrorismo islamico non esiste. Nessuno di questi esiste. Nessun popolo è criminale o trafficante di droga o violento. Ci sono persone fondamentaliste e violente in tutti e popoli e in tutte le religioni ed è con le generalizzazioni intolleranti che diventano più forti, perché si nutrono di odio e xenofobia. Affrontando il terrore con l'amore, invece, lavoriamo per la pace". Lo afferma il Papa in un messaggio inviato ai movimenti popolari riuniti in California, Stati Uniti.

Francesco ha già incontrato tre volte i movimenti popolari internazionali, in Vaticano e in Bolivia.